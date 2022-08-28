Safer ayında okunacak dualar: Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayının son günü 27 Ağustos'a denk gelirken, Safer ayının ilk günü ise 28 Ağustos'a denk geliyor. Hal böyle olunca Safer ayında yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz itibariyle başladı. İbadet ve dualarla başlayan ayın 8 Ağustos'a denk gelen 10. gününde ise Aşure günü idrak edildi. Peki, Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur'ân'da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi'l-Kâde ve Zi'l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.
SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER
"İslam'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi iyiye yormadır."
Hadis-i şerif - Buharî
"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur."
Hadis-i şerif - Müslim
SAFER AYI İBADETLERİ NELER?
Bu ayda her gün "Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer" duası okunur.
- İlk çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rek'at nafile namaz kılınır sonra dua okunur.
- Son çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır sonra dua okunur.
- Bu ayda her gün en az bir defa Selâm ayetleri okunur.
- Yine Safer ayı ile ilgili dua, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur.
- İlk onbeş gün şu zikre devam edilmelidir:
[Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer. Vahtim lenâ bis-sa'adeti vez-zafer.]
"Allah'ım! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et. Âmin!"
SAFER AYINDA OKUNMASI GEREKEN DUA
"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."
"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."
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