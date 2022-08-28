Dünyanın en zehirli balıkları arasında! 'Dokunmayın' uyarısı: Hareketsiz oldukları için insanlar yaklaşmayı tercih ediyor
İstilacı türler arasında yer alan aslan balığının yavaş yüzdüğünü, özellikle kayalık bölgelerde durağan yaşamayı sevdiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, bu hayvanlara yaklaşılması ve dokunulmasının tehlikeli olacağını kaydetti.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yaz sezonunda olunduğu için deniz canlıları ile insanların karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu aktardı.
Prof. Dr. Korun, özellikle görünümü ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle su altının dikkat çekenleri arasında bulunan aslan balığının dokunaçlarının insan vücuduna temas ettiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bıraktığını söyledi. Korun, en doğrusunun aslan balığıyla karşılaşma durumunda yaşam alanından uzaklaşmak olduğunu aktararak, temas halinde yapılması gerekeni anlattı.
Temas edilen noktanın vücudun dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su ile yıkanması gerektiğini belirten Korun, "Temas elinizdeyse elinizi, ayağınızdaysa ayağınızı hızla sıcak suyun içine sokun ve en yakın acil servise ulaşın" diye konuştu.
Aslan balığının tropik iklim balığı olduğunu, yavaş ve sakin yüzmesiyle bilindiğini kaydeden Korun, "Hareketsiz oldukları için insanlar yaklaşmayı tercih ediyor ama tehlikeli, yapmayın.
Özellikle deniz gözlüğü yardımıyla su altını inceleyen ve gördüklerinde kısa mesafe amatör dalış ile yanına ulaşarak daha yakından bakmaya çalışanlar oluyor. Bu çok tehlikeli. Balık kendini koruma refleksi gösterebilir, savunmaya geçebilir veya o an yaptığı ani bir hareketle size temas edebilir.
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