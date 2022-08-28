Dünyanın en zehirli balıkları arasında! ’Dokunmayın’ uyarısı: Hareketsiz oldukları için insanlar yaklaşmayı tercih ediyor

Özellikle deniz gözlüğü yardımıyla su altını inceleyen ve gördüklerinde kısa mesafe amatör dalış ile yanına ulaşarak daha yakından bakmaya çalışanlar oluyor. Bu çok tehlikeli. Balık kendini koruma refleksi gösterebilir, savunmaya geçebilir veya o an yaptığı ani bir hareketle size temas edebilir.