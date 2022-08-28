Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? Safer ayının önemi nedir? İşte Safer ayı ile ilgili bilgiler
Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dinindeki özel aylardan biri olan Safer ayı, dua ve ibadetlerle eda ediliyor. Safer ayının başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? Safer ayının önemi nedir? İşte Safer ayı ile ilgili bilgiler
Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? Safer ayının önemi nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayının bitimiyle birlikte Safer ayı, 28 Ağustos itibarıyla idrak ediliyor. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Safer ayı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? Safer ayının önemi nedir? İşte Safer ayı ile ilgili bilgiler
SAFER AYI BELA AYI MIDIR?
Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ayrıca bu ayda yapılmış olan nikahların fazla sürmeyeceği kötü sonuçlanacağı ve bu ayda yapılan işlerin amacına ulaşmayacağına ve uğursuzluk getireceğine inanılmıştır. Bundan dolayı safer ayı hakkında uğursuz ay söylentileri yayılmıştır.
Ebû Hüreyre'nin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Hastalığın kendiliğinden sirâyeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!"
Hz. Muhammed'in Safer ayında yaptığı dua:
"Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer."
MÂNÂSI
"Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"
Safer ayında birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar bütün yıla yayılmaktadır. Bir sonraki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak için, aşağıda tarif edilmiş olan namazları kılmak ve tesbihatları yapmak tavsiye edilmektedir. Bu namazları kılanların, bir dahaki yıl aynı güne kadar kazalardan korunacağı rivayeti bulunmaktadır.
SAFER AYI İBADETLERİ NELER?
Bu ayda her gün "Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer" duası okunur.
- İlk çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rek'at nafile namaz kılınır sonra dua okunur.
- Son çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır sonra dua okunur.
- Bu ayda her gün en az bir defa Selâm ayetleri okunur.
- Yine Safer ayı ile ilgili dua, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur.
- İlk onbeş gün şu zikre devam edilmelidir:
[Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer. Vahtim lenâ bis-sa'adeti vez-zafer.]
"Allah'ım! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et. Âmin!"
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