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Obruğa düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Obruğa düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

Siirt'te merkeze bağlı Zorkaya köyünde 5 metrelik obruğa düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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