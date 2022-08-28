AK Parti’nin acı günü: Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaklıtepe vefat etti.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaklıtepe beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.