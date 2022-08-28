AK Parti'nin acı günü: Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaklıtepe hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Bakan Süleyman Soylu "Ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaklıtepe vefat etti.
BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaklıtepe beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
MEKANI CENNET OLSUN
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.
DERİN BİR ÜZÜNTÜ
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
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