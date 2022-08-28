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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Şule Yüksel Şenler'i andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." ifadelerine yer verdi.

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