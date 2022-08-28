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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe, tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kabaktepe'nin annesi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

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