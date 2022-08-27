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Yolcu otobüsü gişelere çarparak devrildi! Hatay'da feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Yolcu otobüsü gişelere çarparak devrildi! Hatay’da feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 40 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi.

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