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Zonguldak’ta 13 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Kaçan topun peşine gitti kalp krizi geçirdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Zonguldak’ta 13 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Kaçan topun peşine gitti kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ta bir çocuk kaçan topunu almak için denize girdi. Suyun üzerinde hareketsiz kaldığı anlaşılan çocuk yakınları tarafından sudan çıkarıldı. 13 yaşındaki Hüseyin Yavuz Çolak’ın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Çolak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde sabah saatlerinde ailesiyle sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, denize kaçan topunu almak istedi.

Koşarak denize giren Hüseyin Yavuz, suyun üzerinde hareketsiz kaldı.

Hüseyin Yavuz, yakınları tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Hüseyin Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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