İstanbul’da korkutan olay! İnşaata yıldırım düştü 1 işçi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı. Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu.