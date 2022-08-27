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İstanbul’da korkutan olay! İnşaata yıldırım düştü 1 işçi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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İstanbul’da korkutan olay! İnşaata yıldırım düştü 1 işçi yaralandı

İstanbul’da inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı. Talihsiz genci inşaatın bulunduğu alanda indiren arkadaşları, genci toprağa gömerek üzerindeki elektriği atmasına yardımcı olmak istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ömer Kılıç’ı tedavi için hastaneye kaldırdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı. Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu.

Talihsiz genci inşaatın bulunduğu alanda indiren arkadaşları, genci toprağa gömerek üzerindeki elektriği atmasına yardımcı olmak istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü.

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