Yozgat’ta eski eş dehşeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklandı
Yozgat’ta eşinden boşanan genç kadın 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Ameliyatla dalağı alınan Beyzanur Muş,“Beni oğlumun gözü önünde bıçakladı. Sadece biraz sevmek istedim diye saldırdı. Bana oğlumu göstermiyor. Korkuyorum ölmek istemiyorum. O şimdi tutuklu ama hala beni tehdit ediyorlar” dedi.
Yozgat'ta yaşayan 20 yaşındaki Beyzanur Muş, 10 ay önce eşinden şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılma kararı alıp boşandı.
İddiaya göre genç kadın, 2 yaşındaki çocuğunu da teslim etti. Ama yine de onu rahat bırakmayan eski eşi Muş'un kabusu olmaya devam etti.
Sabah'ın haberine göre, geçen hafta sokak ortasında görüştüler.
Çocuğunu kucağına alan genç kadın onu sevmesine izin vermeyen kocası tarafından 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklandı.
O anları anlatan genç kadın şunları söyledi:
"Benim ondan boşanmamı hazmedemedi. Kendine konduramadı her zaman çocuğu seviyorum dedi. Ama derdi hiçbir zaman çocuk olmadı benim nerde yaşadığım ne giydiğim kiminle konuştuğum daha önemliydi. Ben ondan boşansam bile kimseyle evlenemezmişim sadece ailemin yanında duracakmışım. Olay günü de oğlumu görmek istedim. Göstermedi bende karakola gidip şikayetçi oldum. Sonra kardeşimle eve dönerken halam aradı size gidiyorum beraber gidelim dedi. Eski eşimin evinin ordaki bir sokakta bekliyordu halamın yanında gittim. Bana oğlunu gördüm caminin orada dedi. Caminin avlusuna indim oğlum direk kucağıma koştu ben de aldım. Sonra eski eşim ve babası önümde durdu çocuğu bırak diye bende hayır bırakmayacağım dedim. Halam araya girdi tamam az sevsin gideriz dedi. Bende polisi aradım onlar gelsin öyle bırakırım dedim. Sonra bir anda önce halama sonra bana saldırdı. 4 yerimden bıçaklandım. Kolumda 12 dikiş var. O ve babası gözaltına alındı. O tutuklu babası serbest kaldı. Hala tehdit ediyorlar korkuyorum" dedi.
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