İstanbul’da küçük hırsızlar! Önce kameraya ardından polise yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye ve Meşrutiyet mahallelerindeki bir iş yerlerinden geçen hafta alış veriş yapan N.A., E.A.H. ve E.R. isimli kişiler toplamda; 20 bin lira değerinde altın kolye, 2 adet cep telefonu ve kulaklık, 160 Euro, 11 bin 100 Dolar, 10 bin 500 lirasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Soyulduğunu anlayan kişilerin başvurusu üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.