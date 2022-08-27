İstanbul’da küçük hırsızlar! Önce kameraya ardından polise yakalandı
İstanbul’da üç ayrı iş yerinden alış veriş yapan 3 kişiden ikisi yakalandı. Soyulduğunu anlayan kişilerin başvurusu üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye ve Meşrutiyet mahallelerindeki bir iş yerlerinden geçen hafta alış veriş yapan N.A., E.A.H. ve E.R. isimli kişiler toplamda; 20 bin lira değerinde altın kolye, 2 adet cep telefonu ve kulaklık, 160 Euro, 11 bin 100 Dolar, 10 bin 500 lirasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Soyulduğunu anlayan kişilerin başvurusu üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan incelemede hırsızlık yapan kişilerin yaşı küçük N.K. ve B.T. isimli kişiler olduğu belirlendi.
İki şüpheli Teşvikiye'de yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede şüphelilerin toplamda 13 adet 'Açıktan Hırsızlık' suçundan kaydının olduğu belirlendi. İki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin iş yerlerine girişleri ve çıkışları görülüyor. Gözlerine kestirdikleri kişilerden hırsızlık yaptıktan sonra iş yerlerini terk ediyorlar.
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