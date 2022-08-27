Kastamonu'daki Gökceöz köyünde büyük yangın! 10 eve tamamen kül oldu! İşte ilk görüntüler...
Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gökceöz köyünde çıkan yangında 10 ev tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Gökceöz köyü Unduk Mahallesi'nde bir evde yakılan sobanın patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı. İşte ilk görüntüler...
KASTAMONU'DAKİ BÜYÜK YANGIN! 10 EV KÜL OLDU | VİDEO
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. İlçeye bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde Avni Ateş'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çankırı, Tosya ve Kargı Belediyesi itfaiyeleri ile İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.
İlk belirlemelere göre 10 evde zararın oluştuğu yangını söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor.
Kastamonu Valisi Avni Çakır da köye giderek yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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