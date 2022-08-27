Kastamonu’daki Gökceöz köyünde büyük yangın! 10 eve tamamen kül oldu! İşte ilk görüntüler...

KASTAMONU'DAKİ BÜYÜK YANGIN! 10 EV KÜL OLDU | VİDEO

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. İlçeye bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde Avni Ateş'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.