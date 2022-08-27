Ankara ve Çankırı’da ekipleri şaşkına çeviren akaryakıt operasyonu! Milyonlarca liralık sahte fiş düzenlediler

Yapılan aramada ayrıca istasyon binasında düzenekle ilişkili 1 yazar kasa ve bilgisayar ele geçirildi. İstasyonda korsan bir program kullanılarak bilgisayarla yazar kasa arasında bağlantı kurulup gider göstermek için fiş talep eden mükelleflere akaryakıt satmadan yazar kasadan fiş düzenlendiği tespit edildi. Bu yöntemler kullanılarak istasyonlarda binlerce litre kayıt dışı akaryakıt satıldığı ve milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlendiği tespit edildi.

Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin kayıt dışı ve kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik denetimleri etkin bir şekilde sürdürülmekte. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, ülkeyi milyonlarca lira zarara uğratan, dürüst tüccarı mağdur ederek, haksız rekabete neden olan akaryakıt kaçakçılarıyla mücadeleye hız kesmeden devam etmekte" denildi.