İstanbul’da ilginç görüntüler! Çaldığı pantolonun ceplerini apartman girişinde boşalttı

Bir kaç saniye sonra yeniden binaya giren hırsız, pantolonu yerden alıp, merdiven boşluğuna doğru gizledi. Bir kez daha dikkat çekmeyecek şekilde kapıdan çıkarak uzaklaştı. Ev sahibi pantolonunu apartmandan girişinde bulunca, güvenlik kamera kayıtlarını kontrol etti. Hırsızlık, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

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