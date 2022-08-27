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İstanbul’da ilginç görüntüler! Çaldığı pantolonun ceplerini apartman girişinde boşalttı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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İstanbul’da ilginç görüntüler! Çaldığı pantolonun ceplerini apartman girişinde boşalttı

İstanbul’da bir apartman dairesine giren hırsız, evde bulduğu pantolonu binanın girişine kadar getirip, orada ceplerini boşalttı. Pantolonun ceplerini tamamen boşaltan şüpheli, apartmandan çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 20 Ağustos Cumartesi saat 06.30 sularında bir apartman dairesine giren şüpheli, evde bulduğu pantolonu yanına alıp binanın girişine geldi.Apartmanın içinde pantolonun ceplerini boşaltan hırsız, bulduğu her şeyi aldı. Çaldıklarını kendi ceplerine dolduran şüpheli, pantolonu yere atıp, binadan çıktı.

Bir kaç saniye sonra yeniden binaya giren hırsız, pantolonu yerden alıp, merdiven boşluğuna doğru gizledi. Bir kez daha dikkat çekmeyecek şekilde kapıdan çıkarak uzaklaştı. Ev sahibi pantolonunu apartmandan girişinde bulunca, güvenlik kamera kayıtlarını kontrol etti. Hırsızlık, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

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