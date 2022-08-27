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Elazığ’da cani sürücü! Eşekleri traktörün arkasında sürükledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Elazığ’da cani sürücü! Eşekleri traktörün arkasında sürükledi

Elazığ’da cani bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek ilerledi. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi.

Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücü, arkasından gelen başka sürücüler tarafından görüntüledi.

Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.

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