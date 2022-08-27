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İstanbul’da vicdansızlık! Sokak kedisine terlik fırlattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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İstanbul’da vicdansızlık! Sokak kedisine terlik fırlattı

İstanbul’da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle korkuyla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30 sularında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı.

O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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