Tekirdağ’da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı | Köpekten kaçtı ama...
YAŞAM İHA
Tekirdağ’da 12 yaşındaki çocuk kendisini kovalayan köpekten kaçarken araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.'ye yoldan geçen araba çarptı. Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.
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