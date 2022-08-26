İstanbul’da yangın paniği! Mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

"HERKES ÇOK YARDIMCI OLDU"

Mert Orakçı, "Dumanlar çıktığı gördük, yukarıya doğru koştuk. İnsanlar binanın içinde mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri geldi, insanları çıkardılar. Herkes çok yardımcı oldu. Dumanı tahliye ettiler, kapıdan çıkardılar" diye konuştu. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, insanların itfaiye ekiplerine yardım ederek, hortumu taşıdıkları görüldü.