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Saman balyalarına çarpıp takla attı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Saman balyalarına çarpıp takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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