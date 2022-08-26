Antalya’da şoke eden olay! Evlilik yıl dönümü kutlaması kabusa döndü

"EŞİMLE İLGİLİ BANA DA HAKARET ETTİ"

Eşi Hadi Kurtulan da ev almadan önce sürekli söz konusu otelde kaldıklarını belirterek, "Maalesef çok kötü şeyler yaşadık. Halbuki daha önceden o otele sürekli geliyorduk. Neden bu şekilde davranış gördüğümüze anlam veremiyorum" diye konuştu.

Evlilik yıl dönümü kutlamasının sonunun kendileri açısından kabus gibi olduğunu anlatan Kurtulan, "Otelde gece müdürü olduğunu öğrendiğim kişi, eşimi darbederek, iterek dışarı çıkardı. Eşimle ilgili bana da hakaret etti. O adamın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.