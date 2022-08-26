Düzce’de dilencinin foyası ortaya çıktı! Topallayarak girdi koşarak çıktı
Düzce’de duygu sömürüsü yaparak vatandaşların vicdannına dokuna şahıs topallayarak girdiği karakoldan koşarak çıktı. Şahsın üzerinden ise 896 TL para çıktı. Karabük'ten Düzce'ye gelerek insanların iyi niyetlerini suiistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uygulandı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayağına taktığı aparat ile engelli olduğunu iddia eden şahsın foyasını karakolda ortaya çıkardı. Düzce Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında 'Bir Babanın Feryadı' başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi. Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.
Zabıta Karakoluna götürülen sahte engelli dilenci, uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak Zabıtaya teslim etti. Sahte dilenci topallayarak girdiği karakoldan ise koşarak çıktı.
Karabük'ten Düzce'ye gelerek insanların iyi niyetlerini suiistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uygulandı.
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