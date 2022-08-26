İstanbul’da acı haber! Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

JANDARMA EKİPLERİ ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞT

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, önceki gün akşam saatlerinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda saat 07.30 sularında kıyıya 15 metre mesafede çocuğun cenazesine ulaştı. Burak Can Erbaş'ın cenazesi morga kaldırırken, arama ve kurtarma çalışmalarına ise son verildi.