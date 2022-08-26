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İstanbul’da acı haber! Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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İstanbul’da acı haber! Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul’da oğluyla girdiği denizde dalgalara kapılan baba, boğularak hayatını kaybetti. Oğlunun da denizde kaybolması üzerine Jandarma SAK timleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Sahilde umutlu bekleyişi sürdüren aile bugün acı haberle yıkıldı. 12 yaşındaki çocuğun sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya Plajı'nda önceki gün saat 17.00 sularında meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Muzaffer Erbaş, 12 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş ile plaja gelerek yüzmeye başlamıştı.

Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak "imdat" diye bağırmıştı. Sesleri duyan fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koşmuştu.

Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Can Erbaş ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

JANDARMA EKİPLERİ ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞT

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, önceki gün akşam saatlerinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda saat 07.30 sularında kıyıya 15 metre mesafede çocuğun cenazesine ulaştı. Burak Can Erbaş'ın cenazesi morga kaldırırken, arama ve kurtarma çalışmalarına ise son verildi.

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