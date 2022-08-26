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Denizli’nin tarihi çarşısında yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Denizli’nin tarihi çarşısında yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi

Denizli’de bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı.

Denizli'de çıkan yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kent merkezinin işlek noktasında bulunan çarşıdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yeri ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının tarihi çarşıdaki diğer iş yerlerinde sıçramadan kontrol altına alınmış olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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