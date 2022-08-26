Denizli’nin tarihi çarşısında yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi

Denizli'de çıkan yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kent merkezinin işlek noktasında bulunan çarşıdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı.