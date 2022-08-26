18 yıl önce vefat etmişlerdi! Kullanılmayan evin bahçesinden çıkanlar şoke etti
Antalya’nın Akseki ilçesinde 18 yıl önce vefat eden bir kişinin kullanılmayan evinin bahçesine, karı-koca iki kişinin kenevir ektiği tespit edildi. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi.
Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akseki İlçesi Ceceler Mahallesinde Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 2004 yılında vefat eden H.G.'nin kullanılmayan evinin bahçesinde, 22 kök kenevir bitkisinin ekili olduğu tespit edildi.
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