18 yıl önce vefat etmişlerdi! Kullanılmayan evin bahçesinden çıkanlar şoke etti

Kenevirler sökülerek imha edilirken, yapılan araştırmalar neticesinde, kenevirleri Ceceli köyünde ikamet eden S.G. ve eşi olan N.G'nin ektiği tespit edildi.



Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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