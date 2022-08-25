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Dicle Nehri'ne giren 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Dicle Nehri’ne giren 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri’ne giren çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere kentteki hastaneye sevk edildi.

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