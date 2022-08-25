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Şırnak'ta kahreden ölüm! Gölgesinde dinlenirken hareket eden TIR'ın altında kalıp hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Şırnak’ta kahreden ölüm! Gölgesinde dinlenirken hareket eden TIR’ın altında kalıp hayatını kaybetti

Şırnak'ta yük almaya giden Abdulkerim Ökdem, gölgesinde dinlendiği TIR'ın aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Abdulkerim Abdulkerim Ökdem yaşamını yitirdi.

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