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Samsun’da feci kaza! Otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Samsun’da feci kaza! Otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Samsun’da sürüşücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da yaşanan kaza, Terme ilçesi Akçay mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda 67 TS 781 plakalı otomobille seyir halinde olan İsa O., direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsa O., Nurcan O., Mustafa O. ve Fatma O. ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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