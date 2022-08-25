Samsun’da feci kaza! Otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsa O., Nurcan O., Mustafa O. ve Fatma O. ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.