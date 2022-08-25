Konya’da dehşete düşüren olay! Ablasını kandırdılar 3 buçuk yaşındaki kardeşini kaçırdılar | 300 bin lira fidye istediler

"POLİS ABİLERİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Bakkala götürdüğü sırada kardeşi kaçırılan Lamya Aso Rifaat, olay günü evden bakkala gitmek için çıktıklarını anlatarak, "O sırada kadın bize 10 lira verdi, 'Gidip bakkala kola alın, kardeşin bende dursun' dedi. Ben de bu duruma karşı çıkarak kardeşimin elini tuttum. Elimi çekerek 'Sen koşarak git, biz de kardeşinle peşinden geliyoruz' dedi. Ben de bakkala gittim onlar arkamdan geliyorlardı. Bakkala girdim çıktım onlar yoktu. Eve geldim anneme söyledim, daha sonra babama haber verdim. Kardeşim bulunduktan sonra çok mutlu oldum. İnsanın kardeşi kaybolunca yalnızlık hisseder, bulunmasına çok sevindim. Polis abilerime de çok teşekkür ederim. Babam ve onlar sayesinde kardeşimi bulduk. Başka kimseler kardeşlerini hiç kimseye bırakmasınlar. Bizim gibi hatalar yapmasınlar, ben bir hata yaptım ama bir daha yapmayacağım" dedi.

"BAKKALDAN BANA BİR KOLA AL KARDEŞİN YANIMDA DURSUN DİYE KANDIRMIŞ"

3 buçuk yaşındaki kızı kaçırılan baba Aso Rafhat Fatah da, "Benim burada iş yerim var, esnafım. Benim iki kız çocuğum bakkala gidelim diye evden çıktıkları sırada bir kadın benim kızıma 10 lira vererek bakkaldan bana bir kola al kardeşin yanımda dursun diye kandırmış. Daha sonra kızım gidince çocuğumu çaldı. Kızım bana gelerek baba böyle bir şey oldu diye anlattı. Ben de apartmanda bulunan kameranın görüntüsüne baktım ve olayı fark ettik. Daha sonra Konya Emniyetini arayarak ihbarda bulundum. Allah razı olsun hemen ilgilendiler. Beni dinlediler, kameraları tek tek incelediler ve bu görüntüleri aldılar" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUK İÇİN PARAYI VERMEZSENİZ, ÇOCUĞU O TARAFTAN BİR YERE SATARIZ"

Şüpheli şahsıların kendisini arayarak çocuğu için 300 bin lira fidye istediklerini anlatan baba Aso Rafhat Fatah, "Olay sonrası birinci gün hiç arayan olmadı. İkinci günde beni aradılar 300 bin lira istediler, daha sonra 250 bin lira istediler benle bu şekilde pazarlık yaptılar. Söylediği yer Hatay hudut bölgesiydi. Eğer çocuk için parayı vermezseniz, çocuğu o taraftan bir yere satarız dediler. Tabii bu olaylardan polislerin haberi vardı hepsinden Allah razı olsun. Pazarlık yaparak bu fiyatı 110 bin liraya kadar düşürdük. Bu çeteye Konya'da da aracı olan birisi var. Para tamam olduğunu söyledim. Buradaki aracıyı aradım gel para hazır diye. Polisle birlikte aracıya parayı verdik bu şüpheli yakalandı, ardından diğer grup da yakalandı" şeklinde konuştu.

Ailenin avukatı Hasan Yılmaz da, şüphelilerin Konya Emniyetinin çalışmaları sonucu Manisa Alaşehir'de yakalandığını anlatarak, "Konya'ya getirilen şahıslar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 12 yıldır aile Konya'da yaşıyor, çevresinde tanınan bir aile ve çocukları da tanınıyor. Böyle bir durumun yaşanmaması için biz tanımadıkları kişilerden uzak durmalarını öneriyoruz" diye konuştu.