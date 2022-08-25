İstanbul’da kasklı motosiklet hırsızı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sularında, bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki bir motosikleti çaldı. Kafasına kask takan şüpheli motosikletli çalıştırırken, diğeri gözcülük yaptı.