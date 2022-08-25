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İstanbul’da kasklı motosiklet hırsızı! O anlar kameraya yansıdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İstanbul’da kasklı motosiklet hırsızı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı. Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine bildirirken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sularında, bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki bir motosikleti çaldı. Kafasına kask takan şüpheli motosikletli çalıştırırken, diğeri gözcülük yaptı.

Şüpheliler yaklaşık 3 dakika içinde piyasa değeri 65 bin TL olduğu belirtilen motosikleti alarak uzaklaştı. Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızın önce motorsiklet üzerindeki koruyucu örtüyü kaldırdığı, daha sonra çalıştırmak için direksiyon bölümüne sertçe vurduğu görülüyor.

Şüpheli, çalıştırdığı motosikleti önce iterek, daha sonra üzerine binerek oradan uzaklaşıyor.

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