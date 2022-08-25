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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Büyük Taarruz mesajı! Sonsuza kadar Türk yurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Büyük Taarruz mesajı! Sonsuza kadar Türk yurdu

Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla özel bir video paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu’nun sonsuza kadar Türk Yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz 100’üncü yılında" denildi.

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