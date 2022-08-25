Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza! 2'si ağır 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta 2 otomobil ile 1 özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan kaza, dün akşam saatlerinde Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi.
21 yaşındaki Muhammed Şeyh Halil yönetimindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride de geçen otomobil, 25 yaşındaki Abdulaziz Özdoğan'ın kullandığı 43 RL 206 plakalı otomobil ile Tugay Özalpay yönetimindeki 46 H 0382 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Kazada Muhammed Şeyh Halil, Abdulaziz Özdoğan ile Levent Özdoğan yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh Halil ile Abdulaziz Özdoğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp, diğer otomobile ve otobüse çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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