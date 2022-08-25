Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza! 2’si ağır 3 yaralı

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh Halil ile Abdulaziz Özdoğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp, diğer otomobile ve otobüse çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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