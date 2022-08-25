İstanbul’da şoke eden olay! Kuşunu kurtarmak istedi 20 metreden düştü

İstanbul'da yaşanan olay saat 12.30 sularında Ataşehir'in Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat Aydemir'in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir, 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü.