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İstanbul’da şoke eden olay! Kuşunu kurtarmak istedi 20 metreden düştü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İstanbul’da şoke eden olay! Kuşunu kurtarmak istedi 20 metreden düştü

İstanbul’da bir kişi çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Müjdat Aydemir’i hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da yaşanan olay saat 12.30 sularında Ataşehir'in Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat Aydemir'in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir, 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü.

Aydemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanığı Atilla Urhan, Aydemir'in kuş beslediğini, kaçan kuşlarının apartmanın çatı boşluğuna yuva yaptıklarını, kuşları kontrol ederken düştüğünü söyledi.

Binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

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