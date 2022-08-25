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İstanbul’da sağanak etkili oldu! Riva sahili çamura bulandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İstanbul’da sağanak etkili oldu! Riva sahili çamura bulandı

İstanbul’da yağmur sonrası Riva sahilinin rengi, Riva Deresinden akan sularla kahverengiye döndü. Rengi kahverengiye dönen sahil ve kıyı şeridi havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak etkili oldu.

Yağış sebebiyle Beykoz'da Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili Riva Sahili, Riva Deresi'nden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı.

Rengi kahverengiye dönen sahil ve kıyı şeridi havadan dron ile görüntülendi.

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