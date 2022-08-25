İstanbul’da feci olay! Dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.