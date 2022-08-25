İstanbul’da feci olay! Dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp
İstanbul’da denize giren baba ile oğlu dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları devam ediyor. Baba oğlun son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sularında birlikte denize girdi.
Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi.
Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.
DALGALARA KAPILAN BABA BOĞULDU OĞLU KAYIP | VİDEO
Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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