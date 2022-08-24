Karaman’da feci olay! Baraja düşen sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi. Aracın sudan çıkarılabilmesi ve arama çalışmaları için Konya, Adana, Aksaray ve Mersin'den dalgıç adamlar istendi.