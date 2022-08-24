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İstanbul’da ilginç olay! Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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İstanbul’da ilginç olay! Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı

İstanbul’da bir kadın otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine katan kadının ne yapmaya çalıştığını ise kimse anlayamadı. Yaşanan tuhaf olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul'da dün, akşam saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy çevre yolu üzerinde otoyola çıkan bir kadın araçların üzerine atlayarak yoldan geçen insanlara saldırdı.

Hem kendi can güvenliğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan kadın dakikalarca bağırmaya devam etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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