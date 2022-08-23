6 saat direndi biber gazıyla etkisiz hale getirildi! Boşanma aşamasındaki öfkeli koca dehşet saçtı

İddiaya göre eşi G.K. ile boşanma aşamasında olan M.K., bunalıma girerek evde sinir krizi geçirdi. Evde yalnız olan M.K'nın, eşyaları ve camları kırarak çevreye zarar verdiğini gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı kilitleyerek polise direnen M.K.'nın isteği üzerine olay yerine eşi G.K. geldi.