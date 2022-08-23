6 saat direndi biber gazıyla etkisiz hale getirildi! Boşanma aşamasındaki öfkeli koca dehşet saçtı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde eşi G.K. ile boşanma aşamasında olan M.K., evde yalnız olduğu sırada geçirdiği sinir krizi sonucu eşyaları kırarak çevreye zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polise de 6 saat direnen M.K., biber gazıyla yapılan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.
Olay saat 17.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 326 Sokakta bulunan Rose Apartmanı sakinleri, giriş kattaki M.K.'ya ait evden sesler geldiğini duydu.
İddiaya göre eşi G.K. ile boşanma aşamasında olan M.K., bunalıma girerek evde sinir krizi geçirdi. Evde yalnız olan M.K'nın, eşyaları ve camları kırarak çevreye zarar verdiğini gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı kilitleyerek polise direnen M.K.'nın isteği üzerine olay yerine eşi G.K. geldi.
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