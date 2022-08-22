Yol verme dehşeti! Önce aracıyla çarptı sonra bıçakla öldürdü

Bu sırada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö., yoldan geçemediği iddia ederek Kuş'un arabasını çekmesini istedi. Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mehmet Ali Ö., daha sonra aynı yere tekrar gelip, iddiaya göre aracıyla Kuş'a çarpıp, kaçtı.