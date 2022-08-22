Edirne’de 6 asırlık camiye akılalmaz saldırı! Muslukları çalınmak istendi

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs, 6 asırlık Eski Cami'nin ön kısmında yer alan şadırvandaki muslukları sökmeye başladı. VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ İki musluğu söken şahsı gören vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun ardından muslukları olay yerinde bırakan kişi, buradan ayrıldı. Haber verilmesi üzerine camiye gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Musluklar, daha sonra cami görevlilerince yerine takıldı. Kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN