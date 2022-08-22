22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 6 asırlık camiye akılalmaz saldırı! Muslukları çalınmak istendi

Edirne'de 6 asırlık camiye akılalmaz saldırı! Muslukları çalınmak istendi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
Edirne’de 6 asırlık camiye akılalmaz saldırı! Muslukları çalınmak istendi

Edirne'de bir şahıs, tarihi Eski Cami'nin musluklarını çalmaya teşebbüs etti. Vatandaşların tepkisi üzerine muslukları söken şahıs muslukları olay yerine bırakıp uzaklaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA