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Yalova'da skandal olay! Ölen işçiye kemer takma iddiası ortalığı karıştırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Yalova’da skandal olay! Ölen işçiye kemer takma iddiası ortalığı karıştırdı

Yalova'da tersane işçisi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. İş kazası sonrası işçiler ile iş güvenliği uzmanları arasında kavga çıktı. İddiaya göre iş güvenliği görevlileri ölen işçiye emniyet kemeri takmak istedi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde ölen işçinin başında yumruk yumruğa kavga ettiler.

Altınova ilçesinde bir tersanede çalışan 19 yaşındaki Yasin Demirdağ, 16 Ağustos'ta yüksekten düşerek öldü.

İddiaya göre kaza sonrası iş güvenliği uzmanları ölen işçiye emniyet kemeri takmak istedi.

Bunu gören işçiler müdahale edince kavga çıktı.

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