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Gaziantep'te makaron operasyonu: 1 milyon 458 bin 500 adet ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Gaziantep’te makaron operasyonu: 1 milyon 458 bin 500 adet ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

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