Trabzon’da 3 kızını canice öldüren müezzin babanın akıl sağlığı yerinde çıktı!

AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ

Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.