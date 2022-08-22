Trabzon’da 3 kızını canice öldüren müezzin babanın akıl sağlığı yerinde çıktı!
Tranzon'da 3 kızını götürdüğü çay bahçesinde tabancayla başlarından vurarak öldüren müzezzin Emre Göktaş için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenen tutuklu Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Aklım başımdan gitti" dedi.
Trabzon'un Of ilçesinde yaşanan olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş'ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.
AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ
Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.
"OLAYIN HALA HAYALDEN İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı.
İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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