22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da feci kaza! Belediye otobüsü kamyona çarptı: 2'si ağır 21 yaralı

Bursa’da feci kaza! Belediye otobüsü kamyona çarptı: 2'si ağır 21 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
Bursa’da feci kaza! Belediye otobüsü kamyona çarptı: 2’si ağır 21 yaralı

Bursa'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu. Kazada otobüsteki 2'si ağır, 21 kişi yaralandı.

BURSA'DA FECİ KAZA! BELEDİYE OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI/VİDEO

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular mevkisinde meydana geldi.

Murat Mutlu, 16 VM 145 plakalı kamyoneti, arızalanınca yolun sol şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA