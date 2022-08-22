Antalya’da dilenci operasyonu! 4 bin kişi hakkında işlem yapıldı: Meşhur olacağız gel





'MEŞHUR OLACAĞIZ'



Turist yoğunluğunun yanı sıra çok sayıda kafe ve iş merkezinin bulunduğu Kazım Özalp Caddesi'nde dilenen iki kadından biri, yakalandıktan sonra zabıtaya "Dün akşam da beni yakaladınız, ceza kestiniz" dedi. Kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Meşhur mu olacağız?" dedikten sonra beraberindeki arkadaşını "Meşhur olacağız, bak gel" diyerek yanına çağırdı. Ekipler, namaz saatlerinde cami çıkışında dilenen bir kadını da yakaladı. Zabıta, bu dilenciler hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi.

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