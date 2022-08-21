Sahil ringe döndü! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Kocaeli’de çıkan kavgalarda, sahil kenarları boks ringine döndü. Karamürsel ve Kandıra ilçelerinin plajlarında yaşanan arbede anlarında yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
Kocaeli'de gün içerisinde farklı sahillerde kavgalar güne damga vurdu. Karamürsel ilçesinde iskele üzerinde çıkan kavgada, çok sayıda vatandaş birbirine girdi.
Halk plajında çıkan kavgada bilinmeyen bir sebeple çok sayıda vatandaş kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle ayrıldı. Kerpe'deki diğer olay ise kayalıklarda meydana geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri ne zaman satılacak? BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?
- AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?
- EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...
- Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?
- YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
- KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
- DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
- Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...
- ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...
- Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Philip Morris, BTİ ve JTİ...
- İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyon miktarları ne kadar, kaç TL oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank...