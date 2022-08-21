Sahil ringe döndü! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İddiaya göre, plajdaki kadının fotoğrafını çeken bir şahıs diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Farklı noktalarda gerçekleşen kavgalar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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