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Çanakkale’de dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk yengesini öldürdü bakın nerede yakalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Çanakkale’de dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk yengesini öldürdü bakın nerede yakalandı

Çanakkale'de yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan 14 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından geceleri farklı cami avlularında saklandığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos'ta tartıştığı amcasının 60 yaşındaki eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan 14 yaşındaki S.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı arama sonucunda S.A, Çan ilçesinde bir çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı.

S.A, polisteki ilk ifadesinde, yengesini kazayla öldürdüğünü, olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldiğini, su ihtiyacını yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdiğini, geceleri farklı cami avlularında saklandığını anlattığı öğrenildi.

Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç'e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A, 16 Ağustos'ta amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından da kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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