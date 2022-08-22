Çanakkale’de dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk yengesini öldürdü bakın nerede yakalandı

Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç'e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A, 16 Ağustos'ta amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından da kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.