Antalya’da milyonluk vurgun! Şüphelilerden ‘kuşçu’ lakaplı olanının yayınladığı mesaj şoke etti

Antalya'da yaşanan olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, D.E. isimli vatandaş iki katlı müstakil evinden 800 bini nakit para olmak üzere 4 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu da belirleyen ekipler, geniş çaplı operasyon başlattı. Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.G. Mersin'de, diğerleri ise Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, ziynet eşyalarından bir kısmı Adana'da bulunup muhafaza altına alındı.