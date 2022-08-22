Hayvan otlatan çocuğun feci ölümü! Üzerine yıldırım düştü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi'nde geçen gün merada hayvanlarını otlatan Ağci Çiçek'in üzerine yıldırım düştü. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek'i yerde hareketsiz halde gördü. HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN