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Hayvan otlatan çocuğun feci ölümü! Üzerine yıldırım düştü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Hayvan otlatan çocuğun feci ölümü! Üzerine yıldırım düştü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 15 yaşındaki Ağci Çiçek, yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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