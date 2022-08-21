Samsun’da patpat kazası: 1 can kaybı, 1 yaralı

Kazada, patpat sürücüsü Cüneyt Atmaca ve yanında bulunan yeğeni Yiğit Soydemirci yaralandılar. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Cüneyt Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.