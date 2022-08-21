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Samsun'da patpat kazası: 1 can kaybı, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Samsun’da patpat kazası: 1 can kaybı, 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde şarampole yuvarlanan patpattaki 1 şahıs yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bugün gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Cüneyt Atmaca hakimyetindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı ile seyir halindeyken rampa yukarı çıkarken patpat geri geri kayarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, patpat sürücüsü Cüneyt Atmaca ve yanında bulunan yeğeni Yiğit Soydemirci yaralandılar. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Cüneyt Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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